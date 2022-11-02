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Работы по благоустройству завершили около станции БКЛ "Каширская"

Работы по благоустройству завершили около станции БКЛ "Каширская"

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Около станции БКЛ "Каширская" завершили работы по благоустройству. Специалисты сделали удобные пешеходные маршруты к станции метро от жилых домов и комфортные места отдыха для местных жителей.

В рамках благоустройства также оборудовали новые тротуары и привели в порядок существующие. Еще специалисты заменили покрытие дорожек в сквере между станцией метро "Каширская" и музеем-заповедником "Коломенское". Общая площадь пешеходной зоны – более 13 тысяч квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
городблагоустройствовидеоАлина Гилева
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