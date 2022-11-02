Работы по благоустройству завершили около станции БКЛ "Каширская"

Около станции БКЛ "Каширская" завершили работы по благоустройству. Специалисты сделали удобные пешеходные маршруты к станции метро от жилых домов и комфортные места отдыха для местных жителей.

В рамках благоустройства также оборудовали новые тротуары и привели в порядок существующие. Еще специалисты заменили покрытие дорожек в сквере между станцией метро "Каширская" и музеем-заповедником "Коломенское". Общая площадь пешеходной зоны – более 13 тысяч квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.