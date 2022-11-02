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12:30

Город

Москвичам рассказали, как будут работать центры госуслуг и ЗАГСы в предстоящие праздники

Москвичам рассказали, как будут работать центры госуслуг и ЗАГСы в предстоящие праздники

Москвичам рассказали о программе "Московских сезонов" по случаю Дня народного единства

"Утро": в ЦОДД оценили столичный утренний трафик в 4 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

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Юбилейная всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в Москве 4 и 5 ноября

Москвичам рассказали, как изменится схема движения в городе в ближайшие дни

Москва готовится ко Дню народного единства. 4 и 5 ноября парковки на всех улицах Москвы станут бесплатными, даже там, где действует повышенный тариф. А 6 ноября парковки будут работать по тарифу воскресенья – бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Стоянки со шлагбаумом останутся платными все дни.

4 ноября районные центры госуслуг работают с 09:00 до 18:00. Флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ с 10:00 до 22:00. 5 и 6 ноября центры госуслуг работают по обычному графику.

С 4 по 7 ноября у всех столичных ЗАГСов будут выходные дни. За исключением дворцов бракосочетания № 1 и № 4. 5 ноября торжественные церемонии будут проходить только на 10 выездных площадках.

С 4 по 6 ноября читальные залы Главархива Москвы и выставочный зал будут закрыты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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