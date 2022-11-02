Москвичам рассказали, как будут работать центры госуслуг и ЗАГСы в предстоящие праздники

Москва готовится ко Дню народного единства. 4 и 5 ноября парковки на всех улицах Москвы станут бесплатными, даже там, где действует повышенный тариф. А 6 ноября парковки будут работать по тарифу воскресенья – бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Стоянки со шлагбаумом останутся платными все дни.

4 ноября районные центры госуслуг работают с 09:00 до 18:00. Флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ с 10:00 до 22:00. 5 и 6 ноября центры госуслуг работают по обычному графику.

С 4 по 7 ноября у всех столичных ЗАГСов будут выходные дни. За исключением дворцов бракосочетания № 1 и № 4. 5 ноября торжественные церемонии будут проходить только на 10 выездных площадках.

С 4 по 6 ноября читальные залы Главархива Москвы и выставочный зал будут закрыты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.