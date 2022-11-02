07:45Город
Москвичам рассказали, как изменится схема движения в городе в ближайшие дни
Столичные водители 3 ноября будут вынуждены искать альтернативные пути движения по городу. Все из-за строительства метро, поэтому местами изменится схема движения. Рабочие будут прокладывать тоннель будущей Троицкой линии.
Перестроить маршрут придется и пассажирам столичной подземки. С 4 и по 8 ноября будет закрыт участок Калужско-Рижской линии, а именно от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черемушки". Москвичи смогут воспользоваться бесплатными автобусами. Специально для них организуют выделенку на проспекте 60-летия Октября и Профсоюзной улице.
Кроме того, временно закроют 14 парковок и некоторые выезды из дворов. Движение на съезде с ТТК на Ленинский проспект в область будет осуществляться по двум полосам из четырех.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.