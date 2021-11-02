Роспотребнадзор проводит проверку качества воздуха в ТиНАО после жалоб местных жителей

Специалисты филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Москве проводят проверку качества воздуха в ТиНАО в связи с размещенной в СМИ информацией о запахе, сопровождающем появление тумана. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что густой туман-долгожитель сохранится на севере и в центре столицы минимум до полудня, а полностью завеса рассеется лишь к 21:00. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.