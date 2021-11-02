Москву украсят 400 праздничных плакатов в честь Дня народного единства

400 праздничных плакатов украсят Москву в честь Дня народного единства. На фасадах зданий Госдумы и Совета Федерации появятся панно и флаги. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

С 2 ноября художественная подсветка зданий на центральных улицах тоже станет праздничной. Также по всему городу появятся поздравительные видеоролики. Их можно будет увидеть на 30 цифровых билбордах и медиафасадах на Новом Арбате и Центрального телеграфа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.