Обучение изготовлению аромадиффузоров пройдет на Новочеркасском бульваре

В Москве проходит большое количество мероприятий. На Новочеркасском бульваре 2 октября состоятся обучение по изготовлению аромадиффузоров и лекция об эфирных маслах.

В культурном центре "Новослободский" – мастер-классы по актерскому мастерству и занятия по испанскому языку. В районе станции метро "Белорусская" до позднего вечера можно будет попробовать себя в роли актера дубляжа и озвучить фильмы или мультфильмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.