Московские реставраторы восстановили утраченные шпили в Саввинском подворье

В Москве реставрируют исторические дома-памятники. Реставраторы воссоздают сложные элементы декора, скрытые под слоями штукатурки. Увидеть первоначальный облик здания позволяет лазерное сканирование.

Также реставраторы изучают архивы и старинные фотографии. Так, в Саввинском подворье мастера привели в порядок карниз и ажурный гребень, восстановили утраченные шпили и слуховые окна-кокошники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

