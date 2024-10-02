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02 октября, 07:15

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Московские реставраторы восстановили утраченные шпили в Саввинском подворье

Московские реставраторы восстановили утраченные шпили в Саввинском подворье

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В Москве реставрируют исторические дома-памятники. Реставраторы воссоздают сложные элементы декора, скрытые под слоями штукатурки. Увидеть первоначальный облик здания позволяет лазерное сканирование.

Также реставраторы изучают архивы и старинные фотографии. Так, в Саввинском подворье мастера привели в порядок карниз и ажурный гребень, восстановили утраченные шпили и слуховые окна-кокошники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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