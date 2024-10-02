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02 октября, 07:15

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Специалисты рассказали о благоустройстве пяти переулков в центре Москвы

Специалисты рассказали о благоустройстве пяти переулков в центре Москвы

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В центре Москвы активно идут работы по благоустройству. Например, возле Цветного бульвара в порядок приводят одновременно пять переулков. Специалисты планируют сделать улицы удобнее для жителей, но при этом сохранить уникальность исторического центра города.

Как отметил замначальника управления по благоустройству городской среды департамента капремонта Москвы Иван Собкалов, покрытие тротуаров в переулках замостили гранитной плиткой, общая площадь работ составила более 11 тысячи квадратных метров. Кроме того, в осенний период там высадят более 1,5 тысячи кустарников.

Отмечается, что московские улицы планомерно приводят к единому стандарту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
городблагоустройствовидеоМаксим Шаманин
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