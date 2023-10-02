Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 22:00

Город

Новости часа: за пять дней в Москве полностью запустят систему отопления

Новости часа: за пять дней в Москве полностью запустят систему отопления

В Москве начнут включать отопление 3 октября

"Мой район. Навигатор": детеныш подрастает в семье сычуаньских такинов

"Мой район. Навигатор": солнечные часы появились во внутреннем дворе Музея Москвы

"Мой район. Навигатор": дом Петра Сысоева признали лучшим объектом реставрации

"Мой район. Навигатор": южная рокада в Москве готова на 85%

Реставрация знаменитого ресторана "Золотой колос" началась на ВДНХ

Отопление в Москве начнут включать 3 октября

Транспортной полиции Москвы передали современную аэролодку российского производства

Новости часа: Собянин рассказал о финале конкурса по профмастерству "Абилимпикс"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За пять дней в Москве полностью запустят систему отопления. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Детский сад на 140 мест откроют в районе Бирюлево Восточное до конца года, рассказали в столичном департаменте строительства.

В индустриальном парке "Руднево" открылся центр по обучению пилотированию беспилотников, сообщила Федерация гонок дронов.

Читайте также
городЖКХвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика