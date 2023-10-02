Новости часа: за пять дней в Москве полностью запустят систему отопления

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За пять дней в Москве полностью запустят систему отопления. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Детский сад на 140 мест откроют в районе Бирюлево Восточное до конца года, рассказали в столичном департаменте строительства.

В индустриальном парке "Руднево" открылся центр по обучению пилотированию беспилотников, сообщила Федерация гонок дронов.