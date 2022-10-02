Территорию почти в гектар благоустроили в Зеленограде

Территорию почти в гектар благоустроили в микрорайоне 5а района Савелки Зеленоградского административного округа. Работы провели в рамках программы "Мой район".

Теперь здесь появились удобные дорожки, большая спортивная площадка с турниками и тренажерами, а также две детские площадки. Та, что для малышей, оборудована песочницей, качелями и небольшим игровым комплексом с горками. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.