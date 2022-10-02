Сезон фонтанов завершился в столице

Сезон фонтанов завершился в Москве. Все лето они спасали москвичей от жары. А сейчас из систем каждого сооружения сливают воду. На это может уйти от 15 минут до нескольких суток. Например, полный спуск воды из большого фонтана в Парке Горького занимает почти неделю.

На следующем этапе специалисты очистят чаши и скульптуры каждого фонтана. Затем демонтируют техническое оборудование, закроют декоративные элементы. Вся работа по консервации завершится к концу октября. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.