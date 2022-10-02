В Москве дешевеет съемное жилье

В Москве падает стоимость на аренду жилья. Некоторые квартиры только за последний месяц просели по цене почти на 10 тысяч. Падает и спрос.

С чем это связано? И на что обратить внимание тем, кто именно сейчас подыскивает вариант аренды? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.