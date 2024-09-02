Новости часа: в столице завершены испытания теплосетей перед новым отопительным сезоном

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице завершены испытания теплосетей перед новым отопительным сезоном. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

В 2024 году в ТиНАО планируется закончить строительство 11 детских садов, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Более 300 мероприятий пройдет в рамках Московской международной книжной ярмарки. Информацией поделилась пресс-служба ярмарки.