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Новости

Новости

02 сентября, 19:30

Город

Новости часа: в столице завершены испытания теплосетей перед новым отопительным сезоном

Новости часа: в столице завершены испытания теплосетей перед новым отопительным сезоном

Более 40 набережных благоустроили в столице с 2011 года

Новую школу открыли на западе Москвы

Жители юго-востока Москвы пожаловались на соседа, переехавшего жить в грузовик

Маркет "Сделано в Москве" продолжает работу на Болотной площади

Фестиваль Warforge fest 2024 прошел в столице

Новости часа: медучреждения Москвы получили 2,4 млн упаковок лекарств по офсетам

"Мой район. Новости": школу № 37 обновили в Раменском районе Москвы

Работы по замене асфальта начались на Тверской улице

Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице завершены испытания теплосетей перед новым отопительным сезоном. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

В 2024 году в ТиНАО планируется закончить строительство 11 детских садов, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Более 300 мероприятий пройдет в рамках Московской международной книжной ярмарки. Информацией поделилась пресс-служба ярмарки.

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