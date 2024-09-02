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02 сентября, 19:30

Город

Более 40 набережных благоустроили в столице с 2011 года

Более 40 набережных благоустроили в столице с 2011 года

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Программа благоустройства – один из самых масштабных и успешных проектов Москвы. Благодаря ему городскую среду постепенно видоизменяют. В исторической части города теперь есть единый пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки от делового центра "Москва-Сити" до Таганской площади. Всего с 2011 года в столице благоустроили более 40 набережных.

Что еще меняется в городе в ходе благоустройства? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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