Более 40 набережных благоустроили в столице с 2011 года

Программа благоустройства – один из самых масштабных и успешных проектов Москвы. Благодаря ему городскую среду постепенно видоизменяют. В исторической части города теперь есть единый пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки от делового центра "Москва-Сити" до Таганской площади. Всего с 2011 года в столице благоустроили более 40 набережных.

Что еще меняется в городе в ходе благоустройства? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.