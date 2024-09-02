Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Шестиполосный автомобильный мост свяжет районы Филевский Парк, Пресненский и Хорошёво-Мнёвники, сообщил Сергей Собянин. Мост на северо-западе столицы создаст дополнительный выезд со стороны строящегося Национального космического центра.

"С 2022 года столица выделила землю для реализации 230 масштабных инвестпроектов. Реализация таких проектов способствует развитию инфраструктуры столицы и созданию новых рабочих мест. Общая площадь данных проектов составляет 538 гектаров", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Город выделил почти 20 гектаров земли для строительства дорог в Молжаниновском районе. Их общая протяженность составит около пяти километров. Строительство планируют завершить в 2026 году.