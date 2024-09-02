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Новости

02 сентября, 06:45

Город

Москвичам представили культурную афишу на 2 сентября

Москвичам представили культурную афишу на 2 сентября

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Для жителей столицы составили программу мероприятий на 2 сентября. В нее вошли два фестиваля, кинопоказ и концерт. Так, в музее-заповеднике "Зарядье" можно успеть до 6 сентября посетить фестиваль современного искусства "Стритартерия Fest". Кроме того, в рамках "Лета в Москве" у горожан есть возможность позагорать и искупаться в открытых бассейнах до конца недели.

Тем временем в кино будут показывать аниме Хаяо Миядзаки "Мой сосед Тоторо". Вдобавок к этому, в 19:00 в Доме Музыки состоится концерт "От классики до джаза" Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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