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02 сентября, 07:45

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Более 200 социальных и экономических объектов построят в Москве по программе создания МПТ

Более 200 социальных и экономических объектов построят в Москве по программе создания МПТ

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В Москве в ближайшие годы построят больше 200 социальных и экономических объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда. Благодаря этому жители столицы получат возможность найти работу недалеко от дома.

За четыре года действия программы уже сдали 22 объекта, включая восемь садиков, шесть школ и три технопарка. Также удалось трудоустроить 10 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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