Новый арт-объект установили в районе Севильского бульвара в Москве

Новый арт-объект появился в районе Севильского бульвара, там установили скульптуру красного быка в стиле художника Пабло Пикассо. Высота фигуры составляет три метра, она выполнена из стали.

Художники смогли передать ощущение того, что бык находится в движении, будто он бежит. Для создания подобного динамического эффекта авторы подробно изучали строение тела быков и особенности движения мышц, а затем вручную создавали геометрию каждой детали скульптуры.

Бык был установлен в жилом районе "Испанские кварталы". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

