Новости часа: транспортно-логистический центр создадут в бывшей промзоне в Печатниках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Печатниках создадут транспортно-логистический центр на участке бывшей промзоны "Южный порт". Об этом говорится на портале мэра столицы.

На Солнцевской линии метро начали обновлять указатели к открытию станций "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Об этом рассказал Дептранс.

Аттракционы на ВДНХ станут бесплатными в День города. О бесплатных аттракционах сообщается на портале мэра столицы.