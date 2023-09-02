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Новости

02 сентября, 13:35

Город

Новости часа: транспортно-логистический центр создадут в бывшей промзоне в Печатниках

Новости часа: транспортно-логистический центр создадут в бывшей промзоне в Печатниках

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Печатниках создадут транспортно-логистический центр на участке бывшей промзоны "Южный порт". Об этом говорится на портале мэра столицы.

На Солнцевской линии метро начали обновлять указатели к открытию станций "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Об этом рассказал Дептранс.

Аттракционы на ВДНХ станут бесплатными в День города. О бесплатных аттракционах сообщается на портале мэра столицы.

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