Москвичам рассказали об активностях на площадках МУФ-2023

Тренировка по художественной гимнастике под руководством олимпийской чемпионки, мастер-класс по киносъемкам и концерт Московского государственного симфонического оркестра – это малая часть мероприятий, которые предлагает столичный урбанфорум. Еще можно пойти на мастер-класс по актерскому мастерству.

Какую программу подготовили на урбанфоруме в "Зарядье", "Лужниках" и Гостином дворе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.