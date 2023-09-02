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Новости

02 сентября, 13:30

Город

Москвичам рассказали об активностях на площадках МУФ-2023

Москвичам рассказали об активностях на площадках МУФ-2023

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Тренировка по художественной гимнастике под руководством олимпийской чемпионки, мастер-класс по киносъемкам и концерт Московского государственного симфонического оркестра – это малая часть мероприятий, которые предлагает столичный урбанфорум. Еще можно пойти на мастер-класс по актерскому мастерству.

Какую программу подготовили на урбанфоруме в "Зарядье", "Лужниках" и Гостином дворе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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