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02 сентября, 12:45

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Новые мастер-классы подготовили на площадках Московского урбанфорума

Новые мастер-классы подготовили на площадках Московского урбанфорума

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Тренировка по художественной гимнастике под руководством олимпийской чемпионки, мастер-класс по киносъемкам и концерт Московского государственного симфонического оркестра – это малая часть мероприятий, которые предлагает столичный урбанфорум. Еще можно пойти на мастер-класс по актерскому мастерству.

Какую программу подготовили на урбанфоруме в "Зарядье" и "Лужниках"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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