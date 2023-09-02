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Новости

02 сентября, 09:45

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Экскурсии организовали во Флагманском центре Филатовской больницы

Экскурсии организовали во Флагманском центре Филатовской больницы

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Москвичей пригласили на экскурсии во флагманский центр Филатовской больницы № 15

В выходные, 2 и 3 сентября, каждый человек может принять участие в экскурсии, которую организовали во Флагманском центре Филатовской больницы. Медучреждение достроили, а кабинеты, процедурные и операционные, оснастили оборудованием.

Тем, кто захочет до открытия познакомиться с центром, покажут площадку для вертолета санавиации на крыше здания, расскажут, как устроена реанимационная палата или противошоковый зал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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