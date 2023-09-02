Экскурсии организовали во Флагманском центре Филатовской больницы

В выходные, 2 и 3 сентября, каждый человек может принять участие в экскурсии, которую организовали во Флагманском центре Филатовской больницы. Медучреждение достроили, а кабинеты, процедурные и операционные, оснастили оборудованием.

Тем, кто захочет до открытия познакомиться с центром, покажут площадку для вертолета санавиации на крыше здания, расскажут, как устроена реанимационная палата или противошоковый зал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.