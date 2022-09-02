Москвичи на ярмарке продуктов из Кубани смогут выиграть деликатесы

Москвичи, побывавшие на ярмарке кубанских продуктов, смогут выиграть корзины с мясными и молочными деликатесами. Там будут грудинка и балык, молоко и йогурты, масло и мука.

Гостей ждут и другие полезные подарки, можно получить, например, кухонные принадлежности. Акция приурочена ко дню образования Краснодарского края. Ярмарка кубанских продуктов начала работать в павильоне на улице Перерва. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.