Московская международная книжная ярмарка открылась в Гостином дворе

В Гостином дворе открылась Московская международная книжная ярмарка. В 2022 году представлено свыше 300 издательств. Среди участников – делегации из Казахстана, Белоруссии, Армении, Кыргызстана, Ирана, Китая и Германии.

В программе ярмарки – мастер-классы, дискуссии, поэтические перформансы, встречи с писателями. Например, 3 сентября будет выступать психолог Михаил Лабковский.

Юбилейная 35-я Московская международная книжная ярмарка продлится до 5 сентября. За четыре дня в Гостином дворе состоится более 350 мероприятий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.