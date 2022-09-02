МЧС выпустило предупреждение из-за сильного ветра в столице

Из-за сильного ветра МЧС выпустило предупреждение. Порывы обещают до 17 метров в секунду. Уже есть последствия – на 1-й Останкинской улице упало дерево.

В ночь на 3 сентября резко похолодает. Будет не выше 5 градусов. Придет ли бабье лето в Москву? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.