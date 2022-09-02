Град обрушился на Северное Измайлово. Об этом сообщили очевидцы, которые сняли непогоду на видео. Град шел вперемешку с дождем и сильным ветром. Такие осадки могут быть и в других районах.

Синоптики рассказали, что это даже не град, а снежная крупа. Она образуется из-за нулевой температуры в дождевых облаках, нависших над столицей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24