Новости последнего часа: 8 столичных улиц благоустроят в формате "От дома до дома"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восемь столичных улиц благоустроят в формате "От дома до дома" в этом году. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

35 частных и федеральных медучреждений в Москве начали оформлять справки о болезни ребенка в цифровом виде. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Один человек погиб при пожаре в торговом центре в Курске. Об этом заявили в МЧС.