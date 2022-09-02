Выставка "Москва – город мастеров" открылась на Гоголевском бульваре

Посмотреть на победителей и призеров конкурса профессионального мастерства можно в центре столицы. На Гоголевском бульваре открылась выставка "Москва – город мастеров".

Там можно увидеть портреты и узнать истории представителей 21 профессии. В день открытия можно пообщаться с теми, кто делает город комфортнее и безопаснее. Так, например, сотрудники подземки расскажут, что делать, если вещи потерялись в метро и в каком вагоне лучше всего быть в час пик. Об этом в эфире – телеканала Москва 24.