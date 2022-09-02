"Утро": движение в столице оценили в 3 балла

В настоящий момент движение в городе оценивается в 3 балла. Общая длина заторов составляет 47 километров. Традиционные заторы уже появились на Ярославском и шоссе Энтузиастов, а также на Рязанском и Волгоградском проспекте.

Не самая простая ситуация ожидает водителей на Внутренней стороне ТТК. На Нижегородской эстакаде в среднем ряду проводятся дорожные работы, движение затруднено на два километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.