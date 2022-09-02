"Утро": ЦОДД оценил загруженность дорог в столице в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. Есть затруднения на шоссе Энтузиастов в направлении центра. Перед Большим Купавенским проездом образовался небольшой затор. Впереди плотно едет участок от Электродного проезда до Авиамоторной улицы.

Притормаживает Люблинская улица в направлении центра, средняя скорость машин не превышает 18 километров в час. 25 минут водители будут добираться до пересечения с Волгоградским проспектом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.