В Ново-Переделкине завершается благоустройство у Малого Федосьинского пруда

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Отрадное зрелище". В ней телезрителям показывают, где что строится, как меняется город, и рассказывают, когда можно будет увидеть окончательные результаты больших проектов.

В районе Ново-Переделкино завершается благоустройство у Малого Федосьинского пруда. Там обновили дорожки, полностью заменили систему освещения. К воде теперь можно спуститься, появились пирсы. Место должно стать комфортным для всей семьи.

Там установили детские площадки для разного возраста, веревочный лабиринт и высадили новые растения. После окончания строительства территории всегда озеленяют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.