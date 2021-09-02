В службе занятости Москвы стало в 2,5 раза больше вакансий, чем до пандемии

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Продавцы, повара и IT-специалисты сейчас наиболее востребованы в Москве. Об этом можно судить по вакансиям службы занятости. Сейчас их стало в 2,5 раза больше, чем до пандемии. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, рынок труда в Москве постепенно восстанавливается после ковидного кризиса. Предприниматели все чаще обращаются в городской центр занятости за помощью в подборе людей на свободные места.
Зарегистрировано уже более 400 тысяч вакансий. Больше всего их в сфере торговли – свыше 80 тысяч. Легче всего найти работу продавцам, кассирам и администраторам торговых залов.
На втором месте сфера услуг. Тут нужны повара, официанты, администраторы и массажисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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