Московская служба занятости зафиксировала рекордное число вакансий

Столичная служба занятости предлагает горожанам в 2,5 раза больше вакансий, чем до пандемии коронавируса. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, рынок труда в Москве постепенно восстанавливается после ковидного кризиса. Предприниматели все чаще обращаются в городской центр занятости за помощью в подборе людей на свободные места.

Зарегистрировано уже более 400 тысяч вакансий. Больше всего их в сфере торговли – более 80 тысяч. Легче всего найти работу продавцам, кассирам и администраторам торговых залов.

На втором месте сфера услуг. Тут нужны повара, официанты, администраторы и массажисты.

Также стали еще более востребованы профессионалы в IT-сфере. Спрос на них превышает предложение в 27 раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.