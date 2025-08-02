В парке искусств "Музеон" открыли интерактивную экспозицию о цифровых технологиях

В парке искусств "Музеон" открыли интерактивную экспозицию "Цифровые технологии Москвы". Она посвящена ИТ-профессиям. Это часть форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Для гостей подготовили около 350 мероприятий, включая мастер-классы, викторины и игры. Посетители смогут попробовать себя роли программистов, дизайнеров, тестировщиков и разработчиков игр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.