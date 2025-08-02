Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа, 12:15

Город

В парке искусств "Музеон" открыли интерактивную экспозицию о цифровых технологиях

В парке искусств "Музеон" открыли интерактивную экспозицию о цифровых технологиях

Собянин: открыт пешеходный переход через МЦД-2 между "Щербинкой" и "Остафьево"

Московский зоопарк выложил новое видео с пандой Катюшей

ДТП произошло на 69-м километре МКАД

Движение автомобилей перекроют в Москве из-за ночного велофестиваля

Собянин: в этом году столицу украсили 53 млн цветов

В столице организовали 11 площадок форума "Территория будущего. Москва 2030"

Рестораны на Патриарших прудах стали закрывать из-за высокой стоимости аренды в Москве

В Москве появятся 5 центров женского здоровья до конца 2025 года

Автомобильная выставка "ПроДвижение" пройдет на ВДНХ 2 и 3 августа

В парке искусств "Музеон" открыли интерактивную экспозицию "Цифровые технологии Москвы". Она посвящена ИТ-профессиям. Это часть форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Для гостей подготовили около 350 мероприятий, включая мастер-классы, викторины и игры. Посетители смогут попробовать себя роли программистов, дизайнеров, тестировщиков и разработчиков игр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
городвидеоСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика