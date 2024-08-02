Площадка форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Сколкове"

1 августа в столице открылся форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", посвященный урбанистике, инновациям и развитию мегаполиса в ближайшие годы.

Мероприятия проходят на 30 площадках города до 8 сентября. Ведущая Лариса Соколова посетила площадку в "Сколкове", пообщалась с организаторами, спортсменами и первыми посетителями.

В инновационном центре "Сколково" презентовали современную инфраструктуру, созданную по программе "Мой район". Все желающие могут прокатиться на сноуборде, лыжах или тюбинге, позаниматься на лыжном тренажере, научиться основам хоккея.