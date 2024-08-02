02 августа, 23:30Город
Москвичам рассказали о программе фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Зарядье"
Гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" познакомят с футуристическими проектами в разных сферах города. При этом каждый может высказать свои предложения.
Площадка парка "Зарядье" посвящена культурному потенциалу столицы. Там проходят концерты, киносеансы, модные показы, лекции и паблик-токи. В пространстве паркинг-галереи можно прикоснуться к искусству будущего.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.