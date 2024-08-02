Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа, 23:30

Город

Москвичам рассказали о программе фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Зарядье"

Москвичам рассказали о программе фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Зарядье"

Новости часа: реконструкцию вокзала Щербинка МЦД-2 завершат до конца года

Летние и зимние виды спорта вошли в программу фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

"Безопасный город": москвичам рассказали о пожарном корабле "Надежда"

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе столичных сотрудников МЧС

"Безопасный город": в Москве запретили строить микроквартиры

"Безопасный город": более 100 светофоров установили в Москве с начала года

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 августа

Новости часа: новые однокомнатные квартиры в Москве не должны быть меньше 28 "квадратов"

ВДНХ подготовила спецпрограмму до 4 августа

Гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" познакомят с футуристическими проектами в разных сферах города. При этом каждый может высказать свои предложения.

Площадка парка "Зарядье" посвящена культурному потенциалу столицы. Там проходят концерты, киносеансы, модные показы, лекции и паблик-токи. В пространстве паркинг-галереи можно прикоснуться к искусству будущего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестиваливидеоАнастасия ТрегубоваАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика