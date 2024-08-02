Москвичам рассказали о программе фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Зарядье"

Гостей форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" познакомят с футуристическими проектами в разных сферах города. При этом каждый может высказать свои предложения.

Площадка парка "Зарядье" посвящена культурному потенциалу столицы. Там проходят концерты, киносеансы, модные показы, лекции и паблик-токи. В пространстве паркинг-галереи можно прикоснуться к искусству будущего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

