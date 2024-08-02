ВДНХ подготовила спецпрограмму до 4 августа

На ВДНХ отмечают 85-летие выставки. Празднования продлятся до 4 августа, запланированы сотни мероприятий – это спектакли, концерты, лекции и многое другое.

Кроме того, в павильоне "Рабочий и колхозница" открыли мультимедийную выставку "ВДНХ: Город мечты. 85 лет главному месту событий", которая состоит из трех этажей. Здесь можно увидеть редкие архивные фотографии, сделанные на территории ВДНХ в разные годы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

