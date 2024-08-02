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Новости

02 августа, 18:00

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Депутат Госдумы Марина Ким посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Депутат Госдумы Марина Ким посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

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Депутат Госдумы, журналист Марина Ким посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы поддержать военнослужащих. Она поговорила с будущими и действующими военнослужащими и выразила им слова поддержки.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает на улице Яблочкова без выходных. Там желающим служить помогут пройти все необходимые процедуры и оформить документы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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