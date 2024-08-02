02 августа, 18:00Город
Депутат Госдумы Марина Ким посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Депутат Госдумы, журналист Марина Ким посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы поддержать военнослужащих. Она поговорила с будущими и действующими военнослужащими и выразила им слова поддержки.
Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает на улице Яблочкова без выходных. Там желающим служить помогут пройти все необходимые процедуры и оформить документы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.