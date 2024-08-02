Депутат Госдумы Марина Ким посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Депутат Госдумы, журналист Марина Ким посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы поддержать военнослужащих. Она поговорила с будущими и действующими военнослужащими и выразила им слова поддержки.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает на улице Яблочкова без выходных. Там желающим служить помогут пройти все необходимые процедуры и оформить документы.

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