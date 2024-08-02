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Новости

02 августа, 16:30

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Мюзикл "Обыкновенное чудо" и мультимедийную экспозицию можно посетить на ВДНХ

Мюзикл "Обыкновенное чудо" и мультимедийную экспозицию можно посетить на ВДНХ

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На ВДНХ до 4 августа отмечают 85-летие выставки. В честь события подготовили спецпрограмму, в которую вошли мюзикл "Обыкновенное чудо" и мультимедийная экспозиция в павильоне "Рабочий и колхозница", а также лаборатория мороженого.

Кроме того, в Центре космонавтики и авиации, в Музее славянской письменности "Слово" будут проходить бесплатные тематические экскурсии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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