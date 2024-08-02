Более 400 лекций проведут на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030"

Как рассказала программный директор форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" Анастасия Попова, в рамках мероприятия пройдут более 400 лекций, а также огромное количество мастер-классов.

Кроме того, для посетителей подготовили экскурсии на инфраструктурные объекты. Например, все желающие смогут бесплатно попасть в электродепо или пожарно-спасательный центр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

