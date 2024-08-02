Посвященную развитию Москвы цифровую рампу установили на паркинге "Зарядья"

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на паркинге в "Зарядье" организовали большую цифровую выставку. Одним из ее главных экспонатов является интерактивная рампа. Она показывает, какие ключевые объекты уже построили и что появится в городе до 2030 года.

А на уличной площадке установили инсталляцию Mirora, которая отражает происходящие в природной среде изменения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

