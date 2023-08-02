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Происшествия

Новости часа: Дептранс Москвы призвал водителей быть внимательнее на дороге из-за непогоды

Новости часа: Дептранс Москвы призвал водителей быть внимательнее на дороге из-за непогоды

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дептранс попросил водителей быть внимательнее на дороге из-за погодных условий. В городе объявлено предупреждение до 21:00.

Дешевле всего до конца летнего сезона можно отдохнуть в Крыму и Египте. Об этом сообщили в АТОР.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину по подозрению в подготовке взрыва на Кубани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на краевое ведомство.

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