Новости часа: Дептранс Москвы призвал водителей быть внимательнее на дороге из-за непогоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дептранс попросил водителей быть внимательнее на дороге из-за погодных условий. В городе объявлено предупреждение до 21:00.

Дешевле всего до конца летнего сезона можно отдохнуть в Крыму и Египте. Об этом сообщили в АТОР.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину по подозрению в подготовке взрыва на Кубани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на краевое ведомство.