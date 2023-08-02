Сергей Левкин рассказал о новом качестве городской среды и программе реновации

Москва готова делиться лучшими городскими практиками со всеми дружественными странами. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин. Он принял участие в панельной дискуссии, посвященной формированию здоровой городской среды.

На площадке Московского урбанистического форума Сергей Левкин акцентировал внимание, как программа реновации позволяет уменьшить издержки на энергопотребление. Он рассказал, что новые дома потребляют только 60% всех ресурсов по сравнению со старыми домами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.