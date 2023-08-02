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"Утро": движение затруднено на Долгоруковской улице в столице

"Утро": движение затруднено на Долгоруковской улице в столице

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Столичный трафик оценили в 3 балла утром в среду, 2 августа. На Долгоруковской улице зафиксировано осложненное движение. Так, до поворота на Садовое кольцо водителям придется проезжать с затруднениями шесть минут.

Кроме того, на Каширском шоссе в сторону центра придется постоять от Борисовского проезда до Юго-Восточной хорды. Скорость на данном участке не превышает 30 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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