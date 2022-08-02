На Рублевском шоссе завершились дорожные работы

На Рублевском шоссе завершили дорожный ремонт. Работы шли на всей магистрали и на участке дублера – от Малой Филевской улицы до Крылатской. За два месяца обновили более 240 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Отремонтировали и тротуары. Сейчас наносят новую разметку, для этого частично ограничивается движение. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.