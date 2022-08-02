В Москве отремонтируют старинный дом в Медовом переулке

Старинный дом в Медовом переулке на востоке Москвы сохранит свой облик и после капремонта, несмотря на то, что у здания нет охранного статуса. Об этом сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По просьбе жителей особое внимание уделят главному украшению дома – резным наличникам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.