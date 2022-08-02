Новости последнего часа: в Москве восемь парковок за шлагбаумами переоборудуют в уличные

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве восемь парковок за шлагбаумами переоборудуют в уличные, сообщил Дептранс.

Вакцины "Спутник V" достаточно во всех регионах России, заявили в Минздраве.

Рекордное число пользователей следили за самолетом Пелоси через FlightRadar. Сервис ограничил работу, прокомментировали на сайте.