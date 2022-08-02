Праздничные гулянья в честь Ильина дня начались возле Кремля

На Красной площади и на улице Ильинке – торжества в честь Ильина дня. С утра прошел молебен пророку Илии на Лобном месте. А на Васильевском спуске организованы благотворительная трапеза и концерт.

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