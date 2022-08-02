Строительство северного участка Московского скоростного диаметра закончат в сентябре

В сентябре в столице полностью закончат строительство северного участка Московского скоростного диаметра. На отрезке от улицы Полбина до Курьяновского бульвара уже открыли подземный пешеходный переход.

Трасса будет бессветофорной, так что переход сэкономит время и автомобилистам, и пешеходам. Какие еще участки МСД запустят в 2022 году и какие бонусы получат автомобилисты с московскими номерами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.