На юго-западе Москвы начался второй этап благоустройства территории возле станции "Зюзино" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

В порядок приведут Новочеремушкинскую улицу, Матушкина и Херсонскую. Как отметил Бирюков, основная задача – сделать прилегающую территорию комфортной и функциональной для местных жителей, студентов и тех, кто приезжает в этот район на работу.

Возле станции появятся больше 100 фонарей, удобные лавочки и навигационные стелы. Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки и информационные баннеры. Основные работы планируют завершить до конца 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.